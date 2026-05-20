高齢者施設は、介護や医療の必要性、生活環境の変化などに応じて、高齢の方が安心して生活を続けるための住まいや支援の場です。ただし、高齢者施設とひと口にいっても、その種類や役割、入所条件、受けられるサービスの内容は施設ごとに大きく異なります。そのため、名称だけで判断するのではなく、それぞれの特徴を理解したうえで、本人の状態や希望に合った施設を選ぶことが大切です。この記事では、高齢者施設の基本的な