処方薬の値段は薬局ごとに異なることがあり、どの薬局を利用するかによって料金が変わることもあります。調剤基本料は国の診療報酬制度に基づいて算出されており、規模や地域支援体制によって異なるため、一般の方には価格の比較が難しいのが実情です。薬局の料金について、薬剤師の鈴木さんにお話を伺いました。 監修薬剤師：鈴木 真理（薬剤師）城西大学薬学部薬学科卒、法政大学大学院公共政策学修士。 国内製薬会社に