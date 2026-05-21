開催：2026.5.21 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 8 - 4 [メッツ] MLBの試合が21日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとメッツが対戦した。 ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するメッツの先発投手はザック・ソーントンで試合は開始した。 1回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH