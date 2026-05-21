開催：2026.5.21 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 2 - 3 [ガーディアンズ] MLBの試合が21日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとガーディアンズが対戦した。 タイガースの先発投手はドルー・アンダーソン、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。 7回裏、5番 マシュー・ビアリング 3球目を打