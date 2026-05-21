実業家のひろゆきさんといえば、鋭い発言や独自の視点で知られ、多くの場面で注目を集めてきた存在です。一方で、過去には急性アルコール中毒での救急搬送を経験したこともあり、お酒との向き合い方について考えるきっかけを持っています。急性アルコール中毒やアルコール依存症は誰にとっても身近な問題でありながら、その危険性や対処法については十分に知られていない部分も少なくありません。今回はひろゆき