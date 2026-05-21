開催：2026.5.21 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 1 - 9 [ブレーブス] MLBの試合が21日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブレーブスが対戦した。 マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。 1回裏、3番 エリベルト・エルナンデス 3球目を打ってセンタ