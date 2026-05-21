歯茎からの出血、口臭、歯がぐらつく感覚--これらは歯周病が発するサインかもしれません。痛みが出にくいこの病気は、症状に気づいたときには進行していることも少なくありません。軽度から重度まで、進行度別の症状と特徴を整理しながら、早期に対処するための知識をお伝えします。 監修歯科医師：木下 裕貴（歯科医師） 北海道大学歯学部卒業。同大学病院にて研修医修了。札幌市内の歯科医院にて副院長・院長を経験。2023年