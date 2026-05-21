【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LiSAが、ソロデビュー15周年を記念した約1年半ぶりのアリーナツアー3都市6公演を完遂した。 アリーナツアーファイナルとなる名古屋・クロコくんホール公演には、ミニオンが駆け付けド派手に祝福。 また、10月から全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LACE UP～』の開催が決定した。 ■LiSAが映画『ミニオンズ＆