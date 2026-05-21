ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地ペトコパークでのパドレス戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席に中堅への今季8号アーチを放った。直後のマウンドでは、最速98.8マイル（約159.0キロ）で2奪三振を記録。久々の投打同時出場で躍動している。 ■投手の先頭打者アーチは史上2例目 初回の先頭打者で迎えた第1打席。大谷は、相手先発ランディ・バスケス投手の初球フォ}