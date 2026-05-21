◇ナ・リーグドジャース ― パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で出場。4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、4登板ぶりの投打二刀流で先発マウンドに上がり、3回までパーフェクト投球を見せた。1回表の第1打席で初球を右中間へ運び、投打同時出場では今季初の一発となる8号先頭打者本塁打。打者として自らを援護す