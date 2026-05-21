福岡市で今月、福岡県警の警察官が職務質問中の車にはねられて左脚を骨折する事故があり、県警は21日にも、殺人未遂と公務執行妨害の疑いで、いずれも無職で神戸市に住む18歳と19歳の2人を再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。2人は何者かの指示で福岡県を訪れたとみられ、県警は、他の事件に関わる匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の一員である可能性もあるとみて調べる。県警によると、今月11日午前、