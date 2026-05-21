21日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前日比20銭円高ドル安の1ドル＝158円86〜87銭。ユーロは35銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円74〜75銭。米国とイランの戦闘終結に向けた期待から「有事のドル買い」を解消する動きが出た。一方、日本政府が編成を検討する2026年度補正予算案を巡る財政悪化懸念から、市場では「依然、円を売る圧力は根強い」との見方があった。