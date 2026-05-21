中日のカイル・マラープロ野球・中日のカイル・マラー投手が20日、甲子園で行われた阪神戦の6回に野手顔負けの豪快なホームランを放った。“NPB史上最後”になるかもしれない投手のホームランに、ファンも沸いている。完璧なアーチだった。4点をリードした6回2死一塁で、右打席に入ったマラーは、石黒の甘く入ったストレートを見事に捉えた。打球はグングンと伸びて左翼席に着弾。打球速度173キロで飛距離は122メートル。投手