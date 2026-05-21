5月21日 投稿 日本マクドナルドは5月21日に公式Xアカウントにて、「ロックマン」とのコラボを示唆する投稿を行なった。 「あいつが倒しにやってくる！」とキャプションを付けて、ロックマンらしきキャラクターがドリンクを片手に携えるドット絵を添付。ドット絵時代の「ロックマン」ならではの立ち姿から、確実に「ロックマン」コラボといえそうだ。 また「倒しに」といえば、2000年代を知る人