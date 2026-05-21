◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」のリアル二刀流でスタメン出場し、１回表先頭の１打席目に、初球を捉えて８号先頭打者本塁打を放った。大谷の先頭打者本塁打は、４月１２日（同１３日）の本拠地・レンジャーズ戦以来、今季３本目で敵地では今季初めて。先頭打者本