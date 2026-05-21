岡山西警察署 20日、酒を飲んで軽乗用車を運転したとして、道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで、岡山市北区の美容師の男(25)が現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は20日午後3時40分ごろ、岡山市北区津島南の路上で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。 パトロール中の警察官が男に職務質問した際に酒の臭いがしたため、検査をしたところ、呼気1L当たり0.15mgのアルコ