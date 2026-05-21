佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日の天気をお伝えします。「二十四節気の小満」 5月21日は二十四節気の「小満」です。太陽の光を浴びた草木が成長し、生命が満ち始める頃とされていて、作物が順調に育ち、農家が「少し満足する」ことが由来とも言われています。日差しが強くなる頃ですが、ことしは暦に反して梅雨の走りのような天気となりそうです。 「天気の予想」 午前を中心に雨が降