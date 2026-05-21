グループBTS（防弾少年団）が、米国3大大衆音楽授賞式の一つである「アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）」に出席する。米芸能専門メディアのデッドライン（DEADLINE）は20日、BTSが現地時間25日に開催される2026アメリカン・ミュージック・アワードに特別出演すると報じた。授賞式はネバダ州ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開かれ、CBSとパラマウントプラス（Paramount＋）を通じて生中継される。BTSは今年