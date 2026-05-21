会社資金43億ウォン（約4億5500万円）余りを横領した容疑で、昨年執行猶予付き懲役刑を言い渡された女優ファン・ジョンウムが活動再開に向けて動き出した。ファン・ジョンウムは19日、YouTube（ユーチューブ）チャンネルを開設し、「久しぶりにごあいさつします。1年ぶりに伝えるこれまでの話」と題した動画を公開した。この動画で、ファン・ジョンウムは「多くの方々がご存知の通り大きな出来事があり、それを収拾するのに慌ただ