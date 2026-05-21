マクドナルドの季節限定メニューとして人気を博している、唐辛子の爽やかな辛みとガーリックやオニオンの旨みが後を引く「スパイシーチキンマックナゲット」が2026年も登場。「スパイシーチキンマックナゲット」のおいしさを引き立てる期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」も「ペッパーチーズソース」発売されます。あわせて、夕方5時からの夜マック限定で2種のナゲットをおトクに楽しめる「食べくらべポテナゲ大・特大」