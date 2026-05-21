「うちの子たちは韓国のりが大好きで、それでご飯を巻いて食べているんですよ」19日午後、東京・霞が関の農林水産省大臣室。鈴木憲和農林水産相が向かいに座った韓国人青年に対して家庭の食卓についての話を切り出した。相手は慶尚南道梁山（キョンサンナムド・ヤンサン）で日本料理店を経営しているシェフのク・スンミン氏（24）。釜山（プサン）駐在日本総領事館の紹介を通じて設けられた席で、ク・シェフがNetflix（ネットフリ