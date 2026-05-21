記事ポイント韓国の伝統滋養食材「黒ヤギ」にアザミ由来成分を組み合わせた飲料「アザミ黒ヤギエキス」が予約販売開始30包入り通常価格27,000円・定期購入22,950円、7包入りトライアルパック5,400円の2ラインナップ発送は2026年6月〜7月を予定、製造は大韓民国 韓国の伝統的な滋養食材「黒ヤギ」を現代の生活に取り入れやすい形に仕上げたドリンクが登場します。ウェルネス＆ビューティーECサイトを運営する英進が、「アザミ