記事ポイントChatGPTまたはGemini利用者404人を対象にした調査で、AIが最も多く回答した空き家買取業者は「AlbaLink」（28.5％）です2位は「カチタス」（27.2％）、3位は「ウィントランス」（14.9％）と続きますAIが業者を選ぶ際には「全国展開」「数値で示された豊富な実績」が評価されやすい傾向があります 空き家の売却を検討するとき、信頼できる買取業者をどう選ぶかは多くの人にとって悩みどころです。近年はChatGPTやG