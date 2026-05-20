とちぎテレビ メロンの生産量が栃木県内一を誇る芳賀地区で、本格的な出荷に向けて２０日、品質や甘さなどを確認する目ぞろえ会が開かれました。 真岡市にある「ＪＡはが野真岡地区営農センター」です。間もなく出荷の最盛期を迎えるメロンの生産農家から、主力品種のひとつで緑色の果肉に豊富な果汁が特徴の、「タカミメロン」が１ケース５キロ入りで、およそ２５０箱が持ち込まれました。 目ぞろえ会では