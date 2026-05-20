とちぎテレビ 事件発生の経緯を改めて振り返ります。 ４月上旬 この事件で殺害された富山英子さん６９歳の次男の家で窃盗被害。この 際、富山さんの家の情報が書かれたものが盗まれる ５月６日 富山さんの自宅周辺で不審な車両の目撃情報 ７日 茨城県八千代町の渡辺昌英容疑者４１歳を盗品のナンバーを付けた車両に 乗っていた疑いで逮捕。渡辺容疑者は同乗者で闇バイトに応募か。運転手 は逃走 １４日
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