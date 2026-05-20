とちぎテレビ 上三川町で起きた強盗殺人事件で少年らの犯行当時、指示役とみられる夫婦からリアルタイムで指示されていたとみられることが２０日、捜査関係者への取材で分かりました。 今月１４日に上三川町上神主の会社役員富山英子さん６９歳が自宅で殺害され、息子２人がけがをした強盗殺人事件で、指示役とみられる横浜市港北区の竹前海斗容疑者２８歳と妻の美結容疑者２５歳が事件の進行中、リアルタイムで実行犯と