1歳で小児がん「ユーイング肉腫」と診断された愛迷（あいまい）みんみんさん。生涯上限の放射線治療と「世界で2番目にきつい抗がん剤」による闘病を乗り越え、今年30歳で無事に出産を果たした。【画像】右が平均的な成人女性のバストで、左が性成熟を迎える前の小学生の胸だと語る。左胸だけでなく、周囲の筋肉なども成長していないので、やや身体がいびつになっているそう幼い彼女はいかにして過酷な治療を生き抜いたのか。常