黒島結菜（29）の注目度が、再び高まり始めている。【衝撃】M字開脚で不倫相手を誘い…黒島結菜が大胆濡れ場を見せた作品をじっくり見る4月スタートの春ドラマでは『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）に出演。鈴木京香が演じる主人公・鳴海理沙と新たにバディを組む陸奥日名子を担当している。『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』に出演中の黒島結菜（番組公式サイトより）日名子は警察庁のキャリ