機械受注額の推移内閣府が21日発表した3月の機械受注統計は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比9.4％減の1兆109億円だった。マイナスは2カ月ぶり。前月に大型案件があった影響が大きいといい、基調判断は「持ち直しの動きがみられる」を維持した。製造業は14.2％減の4884億円。非製造業は6.0％減の5343億円だった。前月に原子力絡みの大型受注があった非鉄金属や「その他非製造業」が大き