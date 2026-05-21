藤原竜也が主演を務める映画『全領域異常解決室』が、2作連続公開のプロジェクトとして再始動し、2027年春に公開されることが発表された。 参考：『全領域異常解決室』が帰ってくる！藤原竜也、広瀬アリスら神々との再会が待ち切れない 本作は、2024年10月期にフジテレビ系で放送された連続ドラマ『全領域異常解決室』を映画化するもの。当初は人々の常識を超えた“不可解な異常事件”を解決していく超常現象ミステリ}