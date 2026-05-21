ニュージーランド航空は、東京/成田〜クライストチャーチ直行便の就航記念セールを5月20日から6月2日まで開催している。公式サイトでプロモコード「NRTCHC10」を入力すると、同路線の運賃が最大10％オフとなる。対象はNZ51/52便のビジネス・プレミア、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス。搭乗期間は11月27日から2027年3月27日まで。一部除外期間あり。対象外予約クラスは「C/U/Y/B/M」。諸税や座席指定、追加手荷物な