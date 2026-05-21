◆プルマン東京田町から夏限定のアフタヌーンティー。メロンやマスカットなど緑の果実で涼やかにプルマン東京田町の「JUNCTION」では、2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで「涼をまとう“緑”果実のアフタヌーンティー」を開催。メロンやマスカット、マンゴーなどみずみずしい夏の果実や爽やかなハーブを使用し、“緑”が際立つスイーツが並ぶ。すっきりとした後味のアイスティーも充実しており、都心にいながら涼を感じられ