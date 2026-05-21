◆東京ドームホテルで桃尽くしの夏アフタヌーンティー。ホテル最上階の絶景レストランで優雅なティータイムを東京ドームホテル最上階、地上150mからの絶景が広がるスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」では、2026年6月23日（火）から8月31日（月）まで「ピーチアフタヌーンティー」を開催。旬の桃を主役に、桃の冷製スープやショートケーキなどが登場。甘い香りの桃を堪能し、淡いピンクに心ときめくひとときを過ご