旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■シャキシャキ正解：茎ミョウガ難易度：★★★★★ミョウガの茎の部分です茎ミョウガは、ショウガ科の多年草であるミョウガの若い茎を食べるもので、一般に「ミョウガ」として親しまれている赤紫色のつぼみとは異なる部位です。植物とし