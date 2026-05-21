◆ALL3,500円以下！大阪・梅田のコスパ最強アフタヌーンティー3選。ブランド紅茶おかわり自由もアフタヌーンティーを楽しみたいけれど、できれば予算は控えめにしたい。そんな日にぴったりの、大阪で楽しめる3,500円以下のアフタヌーンティーを厳選してご紹介。カフェフリー付きでゆったり過ごせる、梅田・大阪駅エリアの人気店が登場。かわいい世界観に浸ったり、ワインと一緒に楽しんだり、気分に合わせて選んでみて。この記事の