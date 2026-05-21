ドイツの古豪ブレーメンに所属する長田澪（ドイツ名：ミオ・バックハウス）は、今夏の移籍が目前に迫っているようだ。ドイツ人の父と日本人の母を持つ22歳のGKは、今季のブンデスリーガで32試合に先発するなど正守護神として躍動。将来的な日本代表入りも期待されている。ブレーメンとの現行契約は2028年６月30日までとされるなか、ドイツメディア『DeichStube』は現地５月20日、「ここ数日、バックハウスが今夏にブレーメン