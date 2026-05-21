プレミアリーグのマンチェスター・シティは現地５月20日、2026-27シーズンに着用する新ユニホームを発表した。サプライヤーはプーマ。今回の新ユニホームは、スカイブルーを基調とし、メタリックなモノクロで仕上げられたエンブレムが胸元に配置されている。 公式インスタグラムでも紹介されると、「スタイリッシュ」「かっこいい」「最高にクールだ」「爽やかだな」「来季はこのユニを着てリーグ優勝だ」「綺麗だ」「