現地５月20日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝で、名将ウナイ・エメリが率いるアストン・ビラは、鈴木唯人（怪我がまだ癒えておらず欠場）が所属するフライブルクとイスタンブールで対戦。３−０で快勝し、初優勝を果たした。何度か危ない場面も作られたが、アルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが好守で救い、フライブルクに決して得点を与えなかった。優勝に大きく貢献した33歳の守護神だが、キックオフ直