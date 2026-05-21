◆お母さんに「ありがとう」を伝えるランチ＆ディナーに。六本木周辺でおしゃれなメッセージプレートができるレストラン5選画像：ジャヌメルカート／ジャヌ東京六本木周辺でおしゃれなメッセージプレートを作ってくれるレストランをピックアップ。今回オズモール編集部が提案したいのは、お母さんへのメッセージプレート。ちょっとした節目の日や家族の食事会でも、盛り上げてくれるアイテムになるからぜひ予約の際にオーダーして