一振りでいきなり見せ場を作った大谷(C)Getty Images豪快な一打で“自援護”だ。現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦に大谷翔平（ドジャース）は、「1番・投手兼指名打者」で先発出場。初回の第1打席に今季第8号となるソロホームランを放った。【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号アーチシーン文字通り一振りで決めた。現地時間4月22日以来の“投打二刀流”で先発した大谷は、初回第1打席に、相手先発の