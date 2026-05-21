21日(木)は、梅雨前線に加え日本海を進む低気圧の影響で、北陸地方では1時間に30ミリの激しい雨の降るところもありそうです。22日(金)昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。21日は、大陸から日本列島にのびている梅雨前線が南下する見込みです。また、朝鮮半島付近や日本海西部にある低気圧が22日にかけて北陸へと進むでしょう。北陸地方では22日にかけて大気の状態が非常に不安定になり、大