演歌歌手の藤あや子が20日に自身のアメブロを更新。親交の深い演歌歌手の坂本冬美らとゴルフに訪れたことを報告し、プレゼントされたというゴルフファッションを披露した。【映像】藤あや子と坂本冬美の女子会の様子「楽しみだった日」というタイトルでブログを更新した藤は、「ゴルフ」と切り出し、坂本との2ショットを公開。藤のヘアメイクを担当し、長年の付き合いのあるじゅんさんと坂本と3人で千葉のゴルフ場を訪れたとい