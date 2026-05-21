ミロコマチコさん各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」は今回、画家・絵本作家のミロコマチコさんに3冊を選んでもらいました。ミロコマチコさんからのメッセージ南の島に拠点を移して8年目を迎えましたが、もっぱら北国の本ばかり読んでいます。本には異世界へ連れて行ってくれる力があります。読書は手のひらの中でどんな世界へも行ける最高の遊びじゃないでしょうか。ミロコマチコさんお薦めの