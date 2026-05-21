巨人・則本昂大インタビュー【自分から積極的に声かけ】巨人移籍１年目の則本昂大は５月13日の広島戦で、７回99球を投げて７奪三振、無失点の好投を披露。移籍後初勝利とはならなかったが、本人も「今年一番のピッチング」と手ごたえを口にした。楽天時代にチームメイトだった巨人の則本（右）と田中photo by Sankei Visual昨オフに海外FA権を行使し、一時はメジャー挑戦を視野に入れるも、楽天から巨人へと移籍。13年間を過