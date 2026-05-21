【スパイシーチキンマックナゲット】 5月27日より期間限定販売 日本マクドナルドは、「スパイシーチキンマックナゲット」を全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて5月27日より期間限定で販売する。 「スパイシーチキンマックナゲット」は、2018年に初登場して以来、期間限定サイドメニューとして販売されている真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長の商品