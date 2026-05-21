上大岡トメさん還暦を控え、仲間に誘われ気乗りしないまま始めたお遍路に「まんまと」ハマった。四国八十八カ所の札所を何回かに分けて巡る「区切り打ち」で。それも気候のいい春と秋に。移動は徒歩と車、ロープウェーを組み合わせる。地元の食やお酒、温泉も楽しむ。そんな旅をつづったコミックエッセーは、遍路のハードルをぐんと下げる。旅の序盤、「へんろころがし」と呼ばれる険しい山道を４時間半かけて踏破。歩く楽し