診察・手術を受けるなら、大学病院がいいのか、かかりつけ医がいいのか。医師の和田秀樹さんは「執刀医なら腕のいい医者や高性能な機器を導入している病院を選ぶべき。通常の診察は柔軟に対応できるかかりつけ医がいいだろう」という――。※本稿は、和田秀樹『健康診断の数値におびえず楽しく生きる50の心得』（オレンジページ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／MarsBars※写真はイメージです - 写真＝iStock.com