ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２０日（日本時間２１日）に敵地サンディエゴでのパドレス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、初回に６試合ぶりの一発となる８号を放った。いきなり敵地ペトコ・パークのファンを騒然とさせた。初回先頭、右腕バスケスの初球、内角高めの９５・５マイル（約１５３・７キロ）のフォーシームをフルスイング。角度３９度、打球速度１１１・３マイル（約１７９・１キロ）で高々と打ち上げるとそ