©GettyImages武闘派ヤクザか純朴な少年か深町秋生は裏切りを描く作家である。正確を期するなら、裏切られる者を描く、とするほうがいい。裏切られる対象はさまざまだ。信頼していた相手であったり、大切に護ってきた信条であったり。世界と言い換えてもいい。深町の描く主人公は、世界に裏切られるのである。新作長篇『血は争えない』（双葉社）は新宿・歌舞伎町を舞台として書かれた犯罪小説だ。深町はこれまで、さ