男性とのカラオケデートで、女友達と行く時と同じテンションでいたり、逆に緊張しすぎて失敗した…という経験があるのではないでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレン読者の女性へ向けた調査結果を参考に、「男性とのカラオケデートでの失敗体験９パターン」をご紹介します。【１】演歌を熱唱していたら、彼が唖然としていた。「親がよく歌う演歌に挑戦してみたら、彼がノリきれなくて困っていた」（２０代女性）と、演歌は聞く